طهران تعلن وضع "آلية" لبيع نفطها الى كوريا الجنوبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن مسؤول إيراني أن ايران أعدت "آلية" تتيح بيع نفطها إلى كوريا الجنوبية، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن حسن تنهايي رئيس غرفة التجارة الايرانية أنه تم وضع آلية لحل مشكلة عائدات صادرات النفط الى كوريا الجنوبية، حيث سيتم تبادل عائدات تصدير النفط الايراني, واستيراد منتجات كورية جنوبية.

وتابع المسؤول أن المصرفين المركزيين، الكوري الجنوبي والإيراني، سيقيمان "صندوقا مشتركا" لتسيير هذا التبادل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر فرض العقوبات على القطاعين النفطي والمالي في إيران، بعد سحب بلاده من الإتفاق حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015. بعدها سمحت الولايات المتحدة لثماني دول بينهما كوريا الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني لفترة موقتة.

وتعتبر كوريا الجنوبية حليفة للولايات المتحدة وهي كانت أوقفت شراء النفط الإيراني. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي اشترت سيول 285 ألف برميل يوميا من إيران، حسب وكالة بلومبرغ. وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثالث مع طهران بعد الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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