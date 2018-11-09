"الفيدرالي" يلمح إلى رفع الفائدة تدريجياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بلا تغيير، ولكن أوضح أنه سيرفعها تدريجيا في المستقبل.



وفي وقت سابق، الاحتياطي الفيدرالي برفعه أسعار الفائدة أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اعتبر مؤخرا أن المصرف المركزي "أصابه الجنون" وأنه يشكل "التهديد الرئيسي" له.



لكن كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كادلو أكد أن ترمب "يعطي رأيه" بصفته رجل أعمال مخضرما و"لا يتعدّى" على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من كل هذه الانتقادات.

وكما توقعت الأسواق بعد يومين من انتخابات منتصف الولاية، أبقت اللجنة النقدية في المصرف المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في نطاق يتراوح بين 2% و2,25%.

وكرر البنك المركزي أنه يتوقع "زيادات تدريجية أخرى" في سعر الفائدة الرئيسي مع استمرار الاقتصاد في التوسع.



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