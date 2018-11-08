الذهب ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، الخميس، مع صعود الدولار والأسهم، وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفية الأمريكية.

ومن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى اجتماعه المقبل في ديسمبر، لكن المتعاملين ينتظرون لمعرفة إن كان سيقدم أدلة على زيادات محتملة في ديسمبر وفي 2019.



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حيث رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في سبتمبر، ويعتزم أربع زيادات أخرى بنهاية 2019، وواحدة في 2020 في ضوء ما يقول إنه نمو اقتصادي مطرد وسوق وظائف قوية.

ويعزز رفع الفائدة الأميركية الدولار، ويرفع عوائد السندات، بينما ينال من إغراء الذهب غير المدر للعائد.

وعند الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1222.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أول نوفمبر عند 1221.1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1226.3دولار للأوقية.



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