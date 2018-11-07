مليار دولار هبة لصندوق معني بصحة الأمومة والطفولة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

انضمت حكومات عشر دول إلى متبرعين والمفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء في التعهد بمليار دولار لصندوق يدعمه البنك الدولي

بهدف تحسين الحالة الصحية والتغذية بين ملايين النساء والأطفال في الدول الفقيرة.

وستساعد الأموال في تجديد موارد مرفق التمويل الدولي الذي تأسس عام 2015 لمساعدة الدول الفقيرة على تغيير الطريقة التي تمول بها الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الطويل المدى في سياسات صحية تساعد في إنقاذ حياة الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وقالت مريم كلايسون مديرة الصندوق إن التمويل الجديد سيساعد الصندوق في تغيير معالم الصحة العالمية.

وشملت تبرعات يوم الثلاثاء 360 مليون دولار من النرويج و65 مليونا من بريطانيا و58 مليونا من ألمانيا.

وقال الصندوق في بيان إن هناك مساعي لجمع ملياري دولار للصندوق حتى يمكن توسيع نشاطه ليشمل 50 دولة بدلا من 27.

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