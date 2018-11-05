استثناءات واشنطن تهبط بأسعار النفط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تراجعت أسعار النفط بعد استثناءات تسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني بشكل مؤقت مع بدء العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات.

ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.

وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق44 سنتا، أو 0.6 بالمئة، من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت "غرينتش".

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 62.61 دولار للبرميل.

وفقد خام برنت أكثر من 16 في المئة من قيمته منذ بداية أكتوبر، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 18 بالمئة منذ ذلك الوقت.



اقرا: منوشين: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب والعقوبات مهمة لردعها