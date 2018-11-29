واشنطن تدرس فرض رسوم جديدة على السيارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن "رسوماً جمركية جديدة على السيارات قيد الدراسة الآن"، مؤكداً أنها قد تحول دون الاستغناء عن وظائف كما هو الحال في جنرال موتورز، التي أعلنت هذا الأسبوع خططاً لإلغاء وظائف في الولايات المتحدة وإغلاق مصانع.

وقال ترامب على تويتر إن "رسوماً جمركية بلغت نسبتها 25% على الشاحنات المستوردة من أسواق خارج أمريكا الشمالية، في ستينات القرن الماضي عززت إنتاج السيارات في الولايات المتحدة. أضاف: "إذا فعلنا هذا مع السيارات الواردة من الخارج سيتم تصنيع المزيد من السيارات هنا... ولن تغلق جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيجان وماريلاند".

ولم تعلق جنرال موتورز، على تغريدات ترامب، لكنها أكدت على التزامها بالاستثمار في الولايات المتحدة. وتدرس الإدارة فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المستورد من الخارج. وقال ترامب: "لدى الرئيس سلطة كبيرة في هذا الموضوع. وبسبب واقعة جنرال موتورز، تجري دراسته الآن".

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