ترامب يحذر: اتفاق بريكست قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين من أنّ اتّفاق بريكست الذي تمّ توقيعه بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي قد يضرّ بالتجارة بين واشنطن ولندن. وبدأت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء جولة في ارجاء بريطانيا لحشد الدعم للاتفاق الذي تنقسم حوله البلاد. وحذّر ترامب من أن الاتفاق قد يمنع اتفاق تجارة مستقبلي بين لندن وواشنطن، مشيرا إلى أنّ ماي ارتكبت خطأ.



وتوجهت ماي إلى ويلز وإيرلندا الشمالية في حملة تواصل مباشر مع مواطنيها، بعد ساعات من تصريح ترامب أنّ الاتفاق جيد" في مصلحة الاتحاد الأوروبي وليس بريطانيا.

وأمام ماي أسبوعين لإقناع الجمهور وبشكل خاص البرلمان المنقسم بشدة، قبل تصويت حاسم في مجلس العموم في 11 تشرين الأول/ديسمبر المقبل ممكن أن يتحول إلى هزيمة مذلة لها إذا فشلت في تمرير الاتفاق.

وقال ترامب "يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي"، مضيفا "علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا". وقال الملياردير الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض "إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا".

وأردف "لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق" لأنّ من شأن هذا أن "يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق" بريكست. وتابع "لا أعتقد ان رئيس الوزراء كانت تريد ذلك وآمل أن تقوم بشيء بهذا الشأن".



رد داونينغ ستريت

ورد داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) على تصريحات ترامب في شكل فوري، إذ أكّد متحدث باسم الحكومة أن لندن تحتفظ لنفسها بحق إبرام اتفاقات تجارية خارج التكتل الأوروبي.

وقال المتحدث "سيكون ليدنا سياسة تجارية مستقلة بموجبها يمكن لبريطانيا توقيع اتفاقات تجارية مع الدول عبر العالم -- بما في ذلك الولايات المتحدة". وتابع "نحن نضع بالفعل أساس اتفاق طموح مع الولايات المتحدة".

وانخفض الجنيه الاسترليني بنحو نصف في المئة من قيمته أمام الدولار وكذلك أمام اليورو في أعقاب تصريحات ترامب. والأحد، طوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بعد القمة أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "هو الوحيد الممكن"، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وتترأس ماي حكومة أقلية محافظة فيما يعارض كثيرون من نواب حزبها وأحزاب المعارضة الاتفاق بشدة. ويرى مؤيدو بريكست أنّ الاتفاق يبقي بريطانيا مكبلة أمام بروكسل، فيما يرى النواب المؤيدون للاتحاد الأوروبي أنّ شروط الاتفاق أسوأ من البقاء في الاتحاد، ويطالبون بتنظيم استفتاء ثان.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن "ليس أمام هذا المجلس إلا رفض هذا الاتفاق"، وذلك في حين أن تصديق البرلمان على اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة، ضروري لتفعيلهما.

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