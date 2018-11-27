ترامب يتوقع زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% مقارنة بـ10% في الوقت الحالي.

وفي مقابلة صحفية، قال ترامب إنه لن يقبل طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية، مضيفا أنه سيمضي قدما في فرض رسوم على بقية السلع الصينية، إذا فشل التفاوض مع بكين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة العشرين في بوينس آيرس، يوم الجمعة المقبل.

وكانت الصين أعلنت، في سبتمبر الماضي، أنها ستتخذ إجراءات تقوم على "المعاملة بالمثل" لحماية مصالحها، إذا ما مضت واشنطن في مشروعها لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين.

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