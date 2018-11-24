8 إشارات تجعلك تفكر في ترك عملكَ فوراً.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا يستطيع أي أحدٍ العيش بدون عمل، لأنه المورد الأساسي للدخل المالي ومن خلاله يتمّ تأمين لقمة العيش. إلاّ أنه في الكثير من الأحيان، يكون العمل غير ملائماً للكثيرين، لكنهم يكونون مجبورين على ذلك لأنهم بحاجة لموردٍ إضافي. ولكن، قد يكون لمكان العمل الذي نمضي فيه لساعات طويلة، تأثير بالغ على سلامتنا النفسية، وقد ينعكس ذلك على إنتاجيتنا. فهناك الكثير من الموظفين يفكرون بالاستقالة من وظيفتهم بسبب الكثير من الأمور التي تحصل معهم، في حين أن هذا القرار قد يكون صعباً لا سيما في ظلّ عدم تأمين إلى بديل آخر.

وبناءً على ذلك، فإنّ هناك العديد من الإشارات التي تشير بضرورة الاستقالة من عملك، وإليك أبرزها:

1- لا زيادة على الراتب

عندما يكون الشخص منتجاً ويقدم الكثير في عمله، ولا يحصل على أي علاوةٍ أو زيادة على راتبه، فإنّ ذلك سيصيبه بالإحباط. فالكثير من المؤسسات لا تقدّر جهود الموظف ولا تمنحه أي تقدير مادي أو معنوي.

2- تعاني من أمراضٍ عشوائيّة

قد تؤدي بيئة العمل إلى إصابة العمال بأمراضٍ عديدة، تبدأ عوارضها بالصداع الدائم وآلام المعدة والإرهاق. هذا الأمر يستدعي التحرك، لأنّ مكان العمل لم يعد مناسباً، ويستوجب عليك التغيير السريع.

3- جلسات الشكاوى

تصبح كل جلسات الحوار مع الزملاء في العمل لتبادل الشكاوى والتذمر من أوضاع العمل. هذا الأمر يدل على أنّ بقاءك في العمل لن يدوم طويلاً.

4- المدير ليس جيداً

يعاني الكثير من الموظفين من وجود مديرٍ سيء، الأمر الذي يؤثر عليهم وعلى إنتاجية عملهم. هذا الأمر قد يدفعك في أي لحظة لترك عملك.

5- اقتراحاتك ليست مسموعة

خلال عملك، تقدم الكثير من الإقتراحات التي قد تساهم في تقدّمه وتحسينه. إلاّ أنك لا تجد آذاناً صاغية لك، الأمر الذي يشعرك بالإحباط.

6- عندما تشعر بضيق الوقت لإتمام العمل:

عندما تشعر بأن الوقت لا يكفيك لإنجاز العمل، فإنّ ذلك يدل على عدم سعادتك، الأمر الذي ينعكس عليك بشكلٍ سلبي.

7- تخسر حياتك الشخصية

تؤثر الكثير من الوظائف على حياة العاملين الشخصية، بحيث تصبح كل أوقاتهم مرتبطة بالعمل، الأمر الذي يجعلهم يخسرون حياتهم الشخصية والاجتماعية.

8- تفقد الشغف في العمل

عندما تشعر بأنك فقدت الشغف في العمل، فإنّ لن تمتلك الحماسة والقدرة على أدائه بدون ملل. تتمنى أن ينقضي اليوم بسرعة، وتبقى تنتظر عطلة نهاية الأسبوع لترتاح قليلاً. فإذا وجدت أنك لم تعد متحمساً للعمل، فعليك إعادة التفكير بحياتك الوظيفة.

للمزيد:

جندي أباد قرية بكاملها يلقى حكماً بالسجن لأكثر من 50 قرنا!