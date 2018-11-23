بعدَ أسابيع على التسوية.. "سامسونغ" تعتذر من موظفيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتذرت شركة "سامسونغ إلكترونكس"، اليوم الجمعة، عن مرض ووفاة بعض العاملين لديها، معترفة بإخفاقها في خلق بيئة عملٍ آمنة في مصانعها لرقائق الحواسب والشاشات.

وقال مدير إدارة حلول أجهزة سامسونغ "كينام كيم" في مؤتمر صحافي حضره ناشطون وأسر العاملين: "لقد فشلت الشركة في إدارة المشكلات التي تهدد الصحة في مصانع إنتاج أشباه الموصلات وشاشات الكريستال السائل".

وختم: "نقدم خالص اعتذارنا الصادق للعاملين الذين يعانون من الأمراض وعائلاتهم".

وجاء اعتذار الشركة التكنولوجية الكورية، بعد أسابيع من اتفاق الشركة ومجموعة تمثل عاملي "سامسونغ" المرضى على بنود التعويض، وإنهاء الخلاف الذي استمر لأكثر من عقد زمني، وكان الاعتذار جزءًا من التسوية. كذلك، كانت صحيفة "أسوشيتد برس" نشرت على مدار العقد الماضي، تقارير مفصلة عن معاناة عشرات العاملين بمصانع "سامسونغ" من أمراض خطيرة مثل سرطان الدم وأورام المخ.

ووفقاً للتسوية، ستقدم "سامسونغ" تعويضات عن الأمراض المختلفة للموظفين الذين عملوا في مصانع الرقائق وشاشات الكريستال السائل منذ عام 1984، بما في ذلك ما يصل إلى 150 مليون وون (132 ألف دولار) لسرطان الدم، إلى جانب حالات الإجهاض والأمراض الوراثية لأطفال العمال مثل سرطان الأطفال.

مصدر الصورة: ixbt.com

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