الملك سلمان يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي الخميس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن الملك سلمان بن عبد العزيز سيفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال.

وأضاف الفالح، في مؤتمر صحافي، أن السعودية تعول على قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد، كما أن قطاع التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد، وسيوفر مشروع وعد الشمال 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.



ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين، وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربع للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

وأضاف الفالح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ 20 في الأرجنتين، حيث أعلن الفالح أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ 20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.

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