مطار دبي يحقق رقما قياسيا في أعداد المسافرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق مطار دبي الدولي إنجازا كبيرا بوصوله إلى رقم "مليار مسافر" عبروا من خلاله منذ افتتاحه، وذلك وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 280 ألف مسافر يومياً، حيث نجح منذ افتتاحه في 30 سبتمبر عام 1960 في تسجيل نمو سنوي في عدد المسافرين بلغ 13%.

وحسب فيديو بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" الأربعاء، فإن 2018 سيكون عاما قياسيا جديدا للمطار مع توقعات بخدمة المطار عدد 90 مليون مسافر، مقارنة بـ88.2 مليون مسافر في العام الماضي.

وحسب موقع CNBC، يتفوق مطار دبي بنسبة النمو هذه على مطارات أخرى منافسة مثل مطار هيثرو في لندن.

ومن المتوقع أن ترتفع قدرات المطار إلى 120 مليون مسافر في عام 2022، حيث قفزت أعداد المسافرين من خلاله 3 مرات في 10 سنوات فقط.

وكان بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، قال في تصريحات لموقع "CNBC" الاقتصادي الأمريكي، اليوم، إن العوامل الرئيسية التي دفعت باتجاه هذا النمو السريع في أعداد المسافرين، تشمل موقع دبي الاستراتيجي، والشبكة الواسعة من الوجهات التي يتيح المطار السفر إليها، فضلا عن توسع شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" في السفر عبر المسارات الرئيسية حول العالم.

وتابع قائلا: "مع وجود 280 ألف مسافر يوميا وما يصل إلى 13 ألف حقيبة تنقل يوميا عبر المطار، فإن التركيز ليس فقط على حركة المسافرين في المطار، ولكن أيضا على المساهمة الكبرى التي تقدمها تلك الحركة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو أمر واضح بشكل كبير".

وقال جريفيث: إن مؤسسة مطارات دبي منخرطة بالفعل في خطة رئيسية جديدة تستهدف رفع طاقة المطار بنحو 30 مليون مسافر لتصل إلى 120 مليونا بحلول عام 2022.

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