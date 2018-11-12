دبي الأولى عربياً.. تعرف إلى المدن الأكثر جودة عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت شركة "ميرسير" العالمية تقريراً عن جودة الحياة في مختلف مدن العالم للعام 2018. ويهدف هذا التقرير إلى تزويد الشركات الكبرى والحكومات الأجنبية بمعلومات دقيقة حول هذه المدن ومدى قدرتها على جذب الإستثمارات.

وتستند "ميرسير" في تقييمها على معايير عدّة من بينها البنى التحتية كاحتياجات الصحة، والمرافق والبيئة الطبيعية، وكلفة المعيشة وإيجار السكن وغيرها من العوامل مثل السلامة ومعدلات النمو والاضطرابات السياسية والاجتماعية، والشفافية الاقتصادية.

وحدّد التقرير لائحة بأسوأ مدن العالم لناحية جودة العيش، وقد جاءت على النحو التالي:

1- بغداد - العراق.

2- بانغي - جمهورية إفريقيا الوسطى.

3- صنعاء - اليمن.

4- بورتو برينس - هاييتي.

5- الخرطوم - السودان.

6- إنجمينا - تشاد.

7- دمشق - سوريا.

8- برازيفيل - الكونغو.

10 - كينساشا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

11- كوناكري - غينيا.

إلى ذلك، أورد التقرير لائحة بالمدن الـ10 الاولى عالمياً لناحية مقومات العيش، وتصدرتها مدن أوروبية، وهي:

1 - فيينا- النمسا

2 - زيوريخ- سويسرا

3 - ميونيخ- ألمانيا -تقاسمتها في الترتيب أوكلاند (نيوزيلاند)

5 - فانكوفر- كندا

6 - دسيلدورف- ألمانيا

7 - فرانكوفورت- ألمانيا

8 - جنيف- سويسرا

9 - كوبنهاغن- الدنمارك

10 - بازل- سويسرا

أمّا عربياً، فقد واصلت دبي الاستحواذ على المركز الأول في جودة العيش على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلت في المرتبة 74 عالمياً، أمّا المدن الأخرى بعد دبي فهي:

1- أبوظبي- الإمارات.

2 - الدوحة- قطر.

3- مسقط- عُمان.

4- تونس - تونس.

5- الرباط - المغرب.

6- عمان - الأردن.

7- الدار البيضاء - المغرب.

8- الكويت - الكويت.

9- المنامة - البحرين.

أما أعلى المدن في الترتيب في آسيا وأميركا اللاتينية، فهما سنغافورة (25) ومونتفيديو (79).

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