انخفاض واردات الصين من النفط الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انخفضت واردات الصين من النفط الخام الإيراني في سبتمبر انخفاضا كبيرا عن الشهر ذاته من العام الماضي. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن شحنات النفط من إيران بلغت 2.13 مليون طن في سبتمبر ، أو 518 ألفا و300 برميل يوميا، أي انخفضت بنسبة 34 بالمئة مقارنة مع 3.22 مليون طن في سبتمبر من العام الماضي.

تتزامن هذه البيانات مع دخول العقوبات الجديدة على صناعة النفط الإيرانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني،الخميس، إنها تنشر البيانات الشهرية بشأن واردات وصادرات السلع الأولية، بما في ذلك بلد المنشأ للواردات وبلد الوجهة للصادرات. وكان مكتب الجمارك يقدم في السابق تلك البيانات مقابل رسوم لكنه علق هذه الخدمة في أبريل.

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