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الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد في السنوات الخمس الأخيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار )

مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد الى الاميركيين وليام نوردهاوس .. وبول رومر تكريما لاعمالهما في مواءمة الابتكار ومكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي العالمي، ليختتم بذلك موسم جوائز نوبل 2018 الذي غابت عنه للمرة الاولى منذ 70 عاما جائزة الآداب. 

يذكر ان الجائزة السنة الماضية نالها الاميركي ريتشارد ثالر جائزة نوبل للاقتصاد عن عمله في الاقتصاد السلوكي وخصوصا الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين او المستثمرين.
فيما يلي الفائزين بهذه الجائزة في مجال الاقتصاد في السنوات الخمس الاخيرة.

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