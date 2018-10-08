السودان يبقي على سعر الجنيه ثابتا لليوم الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر مصرفيون أن السودان أبقى سعر الصرف اليومي لعملته عند 47.5 جنيه للدولار، يوم الاثنين، دون تغيير عن السعر الذي حدده الأحد في خفض حاد للعملة.



وقد أعلن محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير أن بلاده بدأت في تحديد سعر صرف العملة يوميا بالاستعانة بهيئة جديدة من المصرفيين ومكاتب الصرافة، وذلك في إطار مجموعة إجراءات تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.



وتعد آلية هيئة "صناع السوق" ، التي سيلزم بسعرها المعلن، البنوك والصرافات والمصدرين والمغتربين، إحدى الوسائل التي اختارتها الخرطوم ضمن حزمتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي، التي أعلنتها الخميس الماضي. وشملت تلك الحزمة، إعادة النظر في سياسات الاستيراد والتصدير وشراء الذهب.

وأضاف الزبير أن بلاده ستلغي أيضا قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى في محاولة منه لخفض العجز وحماية الجنيه السوداني.

ووفق بيانات "أخبار السودان" فقد افتتحت التعاملات الصباحية الأحد باستقرار العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه السوداني في الأسواق الموازية بسبب تقليص التعاملات إثر ترقب المتعاملين في الأسواق الموازية منذ اليومين الماضيين لما سيحدث من تغيير في التعاملات عقب تطبيق القرارات الجديدة .

ويعاني اقتصاد السودان مصاعب منذ انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط، مما حرم الخرطوم من مصدر مهم للعملة الصعبة.

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