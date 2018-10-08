الجالية الهندية في الإمارات تستفيد من انخفاض سعر الروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصلت الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة نهاية هذا الأسبوع على قيمة أكبر مقابل التحويلات النقدية إلى بلادهم، بعد انخفاض سعر صرف الروبية.

وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حالياً حوالي 74 روبية هندية - بينما في يناير كان سعر الصرف أقرب إلى 63 روبية.

ويستفيد العمال الهنود من الطفرة بعد أن اتخذ المسؤولون في دلهي القرار غير المتوقع بتجميد أسعار الفائدة على البنوك المركزية.

وجاء ذلك في أعقاب زيادات متتالية في الصيف من 6 في المائة إلى 6.25 في المائة ومرة ​​أخرى إلى المستوى الحالي البالغ 6.5 في المائة.

وإلى جانب إرسال الأموال إلى الوطن، سحب أصحاب رؤوس المال الكبيرة أموالهم من البنوك بقصد إعادة بيعها عندما يرتفع السعر، وفقاً لأخيل حرشان، المشرف على فرع في الإمارات للصرافة في أبو ظبي.

وقال: "استمر سعر العملة في الانخفاض، وعلى الرغم من أن عطلة نهاية الأسبوع تكون بطيئة بشكل عام، فقد شهدنا زيادة في الطلب على التحويلات المالية للروبية الهندية".

ويتابع: "ينتهز الناس الفرصة لمساعدة عائلاتهم في الهند أو يرسلونها إلى هناك لزيادة مدخراتهم.

وزادت قيمة الأموال التي يرسلونها إلى الهند بنحو 10 في المائة منذ بداية عام 2018، حيث لا تزال الروبية الهندية هي الأسوأ أداءً في العملات الآسيوية هذا العام.

وقد نتج عن هبوط مماثل في البيزو واليورو خلال الاثني عشر شهرًا الماضية قيام العمال المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بدفع مبالغ مماثلة عن طريق إرسال تحويلات أكبر من المعتاد إلى الوطن.

في حين أن الانخفاض في قيمة الروبية قد يكون خبرًا جيدًا للعاملين في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن البعض يشعر بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة في الهند- والتي كان الهدف من رفع أسعار الفائدة الصيفية الحد منها.

وتراجعت العملة الهندية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، خلال جلسة تداولات يوم الجمعة بعدما فاجأ المركزي الهندي الأسواق بعدم رفع معدل الفائدة الرئيسي.

وأبقى البنك، بعد نقاش استمر يومين ، على معدل الفائدة الأساسي عند 6.5% دون تغيير، في حين كان من المتوقع رفع الفائدة للمساعدة في دعم العملة التي انخفضت خلال العام الحالي حتى الآن بحوالي 15%.

و في الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت الروبية 0.7% إلى 74.11 مقابل الدولار، لتسجل العملة الهندية أدنى مستوياتها على الإطلاق.

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