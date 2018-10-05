خمن.. كم يكسب أغنى رجل بالعالم في الساعة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"جيف بيزوس" هو مهندس كمبيوتر و رجل اعمال ولد في 12 يناير 1964 في مدينة ألباكيركي في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة, وكانت والدته جاكلين غيس مراهقة عندما تزوجت من والده "تيد يورغنسن"،

وبعد انفصالها عنه تزوجت ميغيل بيزوس وهو مهاجر كوبي وقام ميغيل بتبني جيف ليحمل اسم عائلته..

هذا الرجل الطموح، أي مؤسس موقع أمازون، تصدر قائمة أغنياء العالم، بثروة تفوق 90 مليار دولار، مزيحا بذلك مدير ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، من الصدارة لأول مرة، وساعدت طفرة في أسهم شركة "أمازون"، خلال الآونة الأخيرة، بيزوس، على أن يصبح أغنى رجل على الأرض..

حسب قائمة فوربس لأغنياء العالم التي صدرت في أكتوبر الحالي فإن ثروة بيزوس بلغت 160 مليار دولار أميركي ومنحته المركز الأول متقدما بفارق كبير على مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس الذي تبلغ ثروته 97 مليار دولار أمريكي، وأنجز موقع "بيزنس إنسايدر" عملية حسابية لما يجنيه "بيزوس"، في السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة والدقيقة، والثانية أيضا، اعتمادا على تصنيف مجلة "فوربس"..

واحتسب الموقع الفارق بين المكاسب السنوية لبيزوس في أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 ونفس الشهر من عام 2018 حسب تقديرات قائمة أغنى 400 شخص في العالم التي تعدها مجلة "فوربس"، وبلغت المكاسب السنوية لرجل الأعمال الأمريكي مليار دولار، مما يعني 6 مليارات ونصف المليار في الشهر، وما يقارب مليار ونصف المليار في الأسبوع..

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