إنطلاق القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي بدبي

أخبار الآن | دبي- الأإمارات العربية المتحدة (متابعات)

إنطقلت صباح اليوم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي حضر إلى فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.



وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشركة "تومسون رويترز" التي تعد شريكاً استراتيجياً للقمة، والتي عقد على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي.



وتجمع القمة خبراء عالميين في مجالات وثقافات مختلفة للتباحث في أفضل السبل لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الإسلامي. وفي ضوء التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية، والتقدّم الملموس الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، ستركّز القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي على أهمية الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وعلى أخلاقيات الأعمال في الاستثمارات.

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