إرتفاع الأسهم الإيطالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تحولت الأسهم الإيطالية من عبء إلى قوة دفع للأسواق الأوروبية الأربعاء، مع تبدد مخاوف المستثمرين من مواجهة مدمرة مع المفوضية الأوروبية إثر مؤشرات على أن الحكومة ستستهدف خفض عجز الميزانية.



وقفزت أسهم البنوك الإيطالية 3.1 بالمئة بعد تراجع عوائد السندات الحكومية وتقلص فرق السعر مع السندات الألمانية القياسية بفضل مؤشرات خفض العجز.



وازداد كل من المؤشر الرئيسي لأسهم منطقة اليورو والمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش بينما تفوقت أسهم البنوك ليرتفع مؤشر القطاع 1.1 بالمئة.

وتفوقت البورصة الإيطالية أيضا ليرتفع مؤشرها الرئيسي 1.4 بالمئة.

وكانت أسهم أكبر بنكين إيطاليين، أوني كريديت وإنتيسا سان باولو من أكبر الرابحين، وصعدا 2.6 بالمئة في حين زادت أسهم مديوبنكا ويو.بي.آي بنكا وبنكو بي.بي.ام بنسب وصلت إلى خمسة بالمئة.

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