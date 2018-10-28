المليونير "ديفيد باخ": شراء سيارة جديدة هو أسوأ قرار مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يعتبر شراء سيارة جديدة لامعة حلم الكل تقريبا، لكن عادة ما تعتبر تكلفة السيارة الجديدة عالية جدا مقارنة بالمستعملة التي يتخوف الكثيرون من شرائها.. في هذا الصدد، اعتبر المليونير العصامي "ديفيد باخ" مؤلف كتاب "كيف تكون ثريا؟" أن شراء سيارة جديدة يعتبر أسوأ قرار مالي من الممكن إتخاذه.. فهل هذا صائب؟ إليك السبب

يقول المليونير الأمريكي في هذا الصدد، وهو الذي ألف أكثر الكتب مبيعا "أن قرار شراء سيارة جديدة يعتبر الأسوأ لأن السيارة الجديدة تفقد حوالي 20 – 30 % من قيمتها في السنة الأولى، وبمرور خمس سنوات على شرائها تكون سيارتك الجديدة قد فقدت 60% من قيمتها، وفق موقع "CNBC".

يرى "باخ" أن بعض الناس يقترضون المال لشراء السيارة، وهذا قد يجعل الأمر أكثر سوءا، فهو يتسائل عن الأسباب التي تدفع الشخص لشراء شيء قد تنخفض قيمته بعد الشراء مباشرة بنسبة 30%، ويشير "باخ" إلى أنه في المقابل يمكن شراء سيارة لامعة ولطيفة تم استخدامها لمدة عامين أو ثلاثة، وبتخفيض 30%.. فأنت لا تخسر شيئا في هذه الحالة..

ولتتأكد بأن وجهة النظر هذه صائبة، لا يعتبر "باخ" الخبير المالي الوحيد الذي حذر من شراء سيارة جديدة واعتبرها قرارا ماليا خطيرا، لكن رجل الأعمال الكندي "كيفن أوليري" يقول أنه من الممكن استخدام التلفون لطلب سيارة من "أوبر" أو "ليفت" ليأخذونه في جولة حول المدينة ويوفر بذلك ثروة (تكلفة السيارة برمتها)، وأنه يشعر بالرضا بشأن ذلك..



مصدر الصورة موقع (CNBC)

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