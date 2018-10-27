إرتفاع أسعار النفط قبل سريان عقوبات إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفعت أسعار عقود النفط، الجمعة، فى ظل توقعات بأن العقوبات الأميركية على إيران ستضع ضغوطا على الإمدادات العالمية .

وارتفعت عقود خام برنت 73 سنتا، نحو واحد بالمئة، لتبلغ عند التسوية 77.62 دولار للبرميل، وينهي خام القياس العالمي الأسبوع منخفضا نحو 2.7 بالمئة، وموسعا خسائره في ثلاثة أسابيع إلى حوالى 10دولارات.

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 26 سنتا، أو0.4 بالمئة، لتغلق عند 67.59 دولار للبرميل، لكنها أنهت الأسبوع على خسارة بنحو 2.3 بالمئة.

وشهدت الأسعار بعض الدعم، بعد قرار العراق وقف تصدير الخام بالشاحنات من حقل كركوك إلى إيران في نوفمبر، وذلك امتثالا للعقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.

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