اليورو ينخفض لأدنى مستوى خلال شهرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تراجع اليورو الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ 20 آب/أغسطس بعد مؤشرات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في ألمانيا وفرنسا.



وانخفض الاسترليني مقتربا من أدنى مستوى له في أسبوعين وذلك قبيل اجتماع رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع ما يطلق عليها "لجنة 1922" من حزبها في إطار محاولتها تهدئة مخاوف أعضاء مجلس العموم بشأن خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي.



واستقر اليورو في المعاملات المبكرة ثم انخفض 0.4 في المئة إلى 1.1422 دولار بعد إعلان نتائج المسح.

وأظهر مسح أن نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام حيث كان أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين فقدا بعض الزخم، أقل من المتوقع بينما تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الصين لأدنى مستوى في 25 شهرا.

وانخفض الين إلى 112.48 مقابل الدولار الأميركي، لكنه يظل مرتفعا نحو اثنين في المئة منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، دون تغيير عند 95.927.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.1 في المئة إلى 0.7096 دولار أميركي بدعم من تحسن المعنويات في آسيا حيث أهم أسواق الصادرات الأسترالية.

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