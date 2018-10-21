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إرساء قواعد جديدة للإشراف على العملات المشفرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قررت هيئة الرقابة العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب إرساء قواعدها الأولى بشأن الإشراف على المعاملات السرية بحلول شهر يونيو / حزيران ، وهي خطوة كبيرة نحو وضع معايير دولية للأصول الخاضعة حاليًا للوائح غير مكتملة .

وقالت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس يوم الجمعة ، إن الجهات القضائية في جميع أنحاء العالم ستكون مطلوبة لترخيص أو تنظيم تبادل العملات الأجنبية ، وبعض الشركات التي تقدم خدمات مالية لإصدار شهادات تشفير جديدة يجب أن تخضع للقواعد، للمساعدة في القضاء على استخدام الأموال الرقمية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أخرى .

وتعد رموز التشفير رموزا رقمية يمكن استخدامها كأموال دون دعم البنك المركزي لأي بلد، وإلى الآن ،  أدى عدم تنظيمها إلى خليط من الأساليب المختلفة من جانب الحكومات الوطنية.

وقال مارشال بيلينجسليا ، رئيس المجموعة بأن الدول الأعضاء ستخضع لمراجعات دورية من جانب الهيئة الرقابية، وسيتم إضافة الدول التى لم تخضع للمعايير الجديدة إلى القائمة السوداء التى تقيد التعامل فى النظام المالى العالمى .

يذكر بأن أول وأكبر عملة مشفرة هي " البيتكوين " ، والتى يتبعها مئات غيرها .

وارتفع سعر البيتكوين إلى 1.300 في المائة العام الماضي ليصل إلى مستوى يقترب من 20،000 دولار في ديسمبر ، لكنه تراجع منذ ذلك الحين،  عند حوالي 6،390 $ يوم الجمعة .

وأصبحت اليابان العام الماضي أول من ينظم تبادل العملات الأجنبية ، كما فرضت الصين وكوريا الجنوبية قيوداً صارمة علي التداول بها .

فيما تبحث العديد من الدول الأوربية ، بما في ذلك فرنسا وسويسرا ومالطا، الإشراف على المراحل المبكرة من خلال تنظيم العروض الأولية للعملة.

ورحب المحامون المتخصصون في مكافحة غسل الأموال بخطوة هيئة الرقابة ، لكنهم حذروا من أن التحديات لا تزال قائمة في تعقب المالك الحقيقي للتلك العملات المشفرة .

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