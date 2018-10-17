انبعاثات الديزل تغرم "أودي" مليار دولار

أخبار الآن | ألمانيا - (وكالات)

طالبت السلطات الألمانية شركة السيارات "أودي" التابعة لشركة "فولكسفاجن" بتسديد غرامة مالية تبلغ قيمتها 926,5 مليون دولار ، بسبب مخالفات ارتكبتها "أودي" بالتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل أي بقواعد انبعاثات الديزل.

بدورها، أكدت شركة "أودي" أنها تقبل الغرامة وتعترف بمسؤوليتها، وستذهب 75مليون دولار من المخالفة إلى الجهات التنظيمية المتعلقة بخرق قواعد انبعاث الديزل.¤WA2 4852

وذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ، أنه تقرر فرض الغرامة بسبب تهرب "أودي" من الالتزام بالاشتراطات المقررة في محركات الديزل ذات الست أسطوانات وذات الثماني أسطوانات وسيارات الديزل.

وتسدد شركة "أودي" بقية المبلغ على المزايا الاقتصادية التي حققتها من بيع السيارات غير المطابقة للقواعد.

وأضافت في بيانٍ لها بعد إعلان قرار الادعاء، إنه "مع الوضع في الاعتبار التأثيرات غير العادية للغرامة، فإن أداء أودي غروب سيتراجع بشدة بالنسبة إلى توقعات نتائجها المالية لعام 2018"

وتعد هذه التسوية مماثلة لتسوية جرت في يونيو (حزيران) الماضي، التزمت من خلالها شركة "فولكسفاجن" بدفه مخالفة بقيمة مليار يورو ضمن إطار فضيحة الانبعاثات عام 2015

وسحبت "أودي" نحو 61مليون سيارة في أبريل (نيسان) الماضي من نوعي "سيدان" وأخرى من نوع "أودي كروس أوفر (Q5 (وذلك بسبب عطل في مضخة المبرد لهذه السيارات.

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