عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

أدنوك تعلن تشغيل خط نفطي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إن الشركة بدأت إنتاج وتصدير خام النفط الجديد أم اللولو هذا الشهر.

وأم اللولو مزيج ينتجه الحقلان أم اللولو وصرب اللذان تديرهما أدنوك البحرية، بإنتاج أولي قدره 50 ألف برميل يوميا ومن المتوقع تصديره من جزيرة زركوه في الإمارات.

وكان المتحدث قد أعلن الشهر الماضي أن الحقلين سيسهمان في تحقيق هدف الوصول بطاقة إنتاج أدنوك إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018.

 

اقرا ايضا

اكتشاف حقول نفط جديدة في خليج المكسيك

#الامارات #نفط #أدنوك #بترول

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...