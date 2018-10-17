أدنوك تعلن تشغيل خط نفطي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إن الشركة بدأت إنتاج وتصدير خام النفط الجديد أم اللولو هذا الشهر.



وأم اللولو مزيج ينتجه الحقلان أم اللولو وصرب اللذان تديرهما أدنوك البحرية، بإنتاج أولي قدره 50 ألف برميل يوميا ومن المتوقع تصديره من جزيرة زركوه في الإمارات.



وكان المتحدث قد أعلن الشهر الماضي أن الحقلين سيسهمان في تحقيق هدف الوصول بطاقة إنتاج أدنوك إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018.





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