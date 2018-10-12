انخفاض إنتاج النفط الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت وكالة الطاقة الدولية، انخفاض إنتاج إيران النفطي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام خلال أيلول/سبتمبرالماضي بمقدار 180 ألف برميل يوميا ليهبط إلى 3.45 مليون برميل يوميا.



ويُعدّ النفط الخام مصدر الدخل الأبرز لاقتصاد إيران التي تعاني في الوقت الحالي من شُحّ النقد الأجنبي، وانهيار سعر عملتها المحلية عقب الجولة الأولى من العقوبات التي فرضتها واشنطن إيران.



وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات النفط الإيرانية هبطت إلى 1.63 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبرالماضي، بانخفاض 800 ألف برميل يوميا عن مستويات ذروة الربع الثاني من 2018.

وتؤكد أرقام أوبك، التقارير الدولية بشأن بدء عديد من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الخام من إيران؛ امتثالا للعقوبات الأمريكية.

والشهر المقبل، ستفرض واشنطن عقوبات متعلقة بالنفط والغاز وصادراتهما من إيران والدول والشركات المتعاونة معها، بعد حزمة عقوبات مالية فرضتها في أغسطس الفائت.

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