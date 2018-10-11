البنك الدولي يطلق مؤشرا جديدا للتنمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن البنك الدولي عن نظام جديد لتصنيف الدول حسب نجاحها في تنمية رأس مالها البشري، وذلك في مسعى لحث الحكومات على الاستثمار بصورة أكثر فعالية في مجالي التعليم والرعاية الصحية.



وبناء على مقاييس للصحة والتعليم وطول العمر، يقيس المؤشر الإنتاجية المستقبلية والدخل المحتمل لمواطني 157 دولة أعضاء بالبنك الدولي، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتحمل لتلك البلدان.



وأظهر ”مؤشر رأس المال البشري“ أن البلدان الإفريقية الفقيرة هي الأسوء حالا، إذ جاءت تشاد وجنوب السودان في ذيل القائمة، فيما تصدرتها سنغافورة، تليها كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.

وأعلن البنك الدولي عن المؤشر الجديد خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية.

ووجد المؤشر أن 56 بالمئة في المتوسط من الأطفال المولودين الآن سيفقدون أكثر من نصف الدخل المحتمل خلال حياتهم لأن الحكومات لا تستثمر بالشكل الملائم لضمان أن يكونوا أصحاء ومتعلمين ومؤهلين للعمل في بيئة متطورة.

ويقيس المؤشر معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ومعدلات تأخر نمو الأطفال بسبب سوء التغذية وعوامل أخرى.

ويقيس المؤشر أيضا ما تحققه البلدان في مجال التعليم اعتمادا على سنوات الدراسة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل حتى سن الثمانية عشرة.

اقرا ايضا

"النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي