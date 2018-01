فيلم "Jumanji" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

تصدر فيلم "جومانجي" شباك تذاكر السينما الامريكية في نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي محققا نحو 36 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع شباك التذاكر بوكسوسموجو. فيما احتل المركز الثاني الإصدار الجديد من فيلم إنسيداس ذا لاست كي الذي تجاوز التقديرات في عطلة نهاية الأسبوع ليحصد أكثر من 29 مليون دولار في مبيعات التذاكر.

وما زال فيلم ستار وارز أو "حرب النجوم" يحتل المراكز القيادية بعد أن حل ثالثا وحقق مكاسب بلغت 23 مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع. أما المركز الرابع فذهب إلى الفيلم الموسيقي "أعظم شومان"، في حين جاء في المركز الخامس الكوميديا ​​الموسيقية "بيتش بيرفكت 3.

وتدور احداث فيلم Jumanji: Welcome to the Jungle 2017 حول أربعة طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجي" ليست مجرد لعبة، بل تحدي للبقاء على قيد الحياة، حيث عليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الواقعي الطبيعي.

