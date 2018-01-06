فيزا توقف عمليات الدفع عبرها في عمليات شراء بتكوين

أخبار الآن | بريطانيا - (تلغراف)

أوقفت عدد من بطاقات الدفع المسبق، الجمعة، عمليات الدفع بالعملة الرقمية "بيتكوين"، في مسعى من شركة "فيزا" للدفع الإلكتروني إلى تشديد الإجراءات على الوسيلة المالية المثيرة للجدل. وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن الآلاف من متداولي عملة "بيتكوين" فوجئوا بتوقف البطاقة، الجمعة، وهو ما ينذر بتبعات على صفقات أجروها، خلال الآونة الأخيرة.

وأعلنت كل من أنظمة الدفع "BitPay" و "Cryptopay" و"Bitwala"، توقف بطاقاتها، وأكدت أنها ستعيد المال إلى المستخدمين. وتتيح البطاقات المذكورة الدفع بالعملات العادية، لكنها سمحت منذ فترة بإدخال "بيتكوين" إلى عملياتها.

وراسلت شركة "فيزا" عددا من مقدمي خدمات الدفع بـ"بتكوين"، وأخبرتهم أنها ستقوم بإيقاف بطاقاتهم، بسبب خرق القواعد المعمول بها. وارتفعت قيمة "بيتكوين" بشكل لافت خلال العام الماضي، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير 2017، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الماضي، إلى 16 ألف دولار، غير أنها هبطت سريعا بعد ذلك.

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