أوامر ملكية بصرف بدل غلاء للمواطنين السعوديين

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

أصدرت المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية تقضي بصرف بدل ِ غلاء معيشةٍ شهري قدرة الف ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودي. وبحسب الوكالة، تنص الأوامر الملكية أيضا على صرف مكافأة قدرها 5000 ريال سعودي للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ويشمل الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة. إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

وتشمل الأوامر الملكية زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص. وستتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

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