أمر ملكي سعودي بصرف بدل غلاء معيشة

أخبار الآن | الرياض -السعودية (وكالات)

أمر خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، تعويضا عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

الأمر الملكي تضمن صرف العلاوة السنوية للمستفيدين اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.

وتضمن أيضا صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين العاملين على خطوط المواجهة باليمن.

ويضيف القرار بدل غلاء معيشة على المعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.

وقرر الملك صرف بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات بنسبة 10 في المئة لمدة سنة أيضا.

وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وعن سعر شراء المسكن الأول للمواطن، بما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال

وأشار البيان الصادر عن الديوان الملكي إلى أن الأمر الملكي اتخذ بالنظر إلى "زيادة أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين" بسبب "الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد".

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