دراسة تكشف..أكثر شركات الطيران أماناً خلال عام 2017 عربية!

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أجرى مركز أبحاث حوادث الطيران دراسة حول شركات الطيران الأكثر أماناً في العالم للعام الماضي، وتصدرت القائمة شركة عربية. فما هي؟

نالت شركة طيران الإمارات لقب أكثر شركات الطيران أماناً في العالم في العام الماضي، وفقاً لدراسة أجراها مركز أبحاث حوادث الطيران لمجلة "إيرو إنترناشونال" لصناعة الطيران.

وسجلت شركة الاتحاد للطيران ارتفاعاً كبيراً بين شركات الطيران الأكثر أماناً في العالم، بحسب القائمة التي سيتم نشرها كاملاً في وقت لاحق. وجاء في المركز الثاني شركة "إير شتل" النرويجية، وفي المركز الثالث شركة "فيرجن أتلانتيك إيرويز" البريطانية.

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واحتلت كل من شركة "كيه إل إم" الهولندية و"إيزي جت" البريطانية و"فين إير" الفنلندية المراكز الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي، تليها الاتحاد للطيران و"سبيريت إيرلاينز" الأمريكية ومن ثم "جت ستارز" الأسترالية والعاشرة "إير أرابيا" الإماراتية.

وبذلك دخلت ثلاث شركات عربية - كلها من الإمارات العربية المتحدة - في قائمة أكثر عشر شركات طيران أماناً في العالم للعام الماضي. يُشار إلى أن شركة "يورو وينغز" الألمانية جاءت في المركز السادس عشر، فيما احتلت لوفتهانزا المركز الثاني والعشرين.

واستندت الدراسة إلى أداء حركة النقل وإجمالي الحوادث السابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكذلك متوسط عمر أساطيلها.

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