واردات آسيا من النفط الإيراني تتراجع بأكثر من 16% في ديسمبر

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبع حركة السفن أن واردات النفط الخام الإيرانية لمشترين رئيسيين في آسيا انخفضت 16.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي.

يأتي هذا الانخفاض على الرغم من محاولة إيران الحفاظ على عملائها الآسيويين المهمين عن طريق تخفيضات في الأسعار في مواجهة احتمال تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وأظهرت البيانات أنه في المجمل، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية 1.58 مليون برميل يوميا من إيران في الشهر الماضي. واشتروا 1.67 مليون برميل يوميا طوال عام 2017 بأكمله بزيادة 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق وقعته القوى العالمية في عام 2015 مع إيران لكبح جماح برنامجها النووي ما لم يتم إصلاح "عيوب كارثية".

وقال أمير زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والشؤون الدولية يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر في طوكيو إن إيران ملتزمة تماما بتعهداتها في الاتفاق.

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن مبيعات النفط الإيراني في ديسمبر كانون الأول إلى الصين، أكبر مشتر للنفط من إيران، انخفضت 17.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 571 ألفا و275 برميلا يوميا. وانخفضت واردات الهند 6.2 بالمئة على الرغم من أن هذه هي أكبر زيادة في تسعة شهور.

وأظهرت بيانات أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية يوم الأربعاء أن واردات اليابان انخفضت 11.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 218 ألفا و757 برميلا يوميا.

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