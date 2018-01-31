فنزويلا تحدد موعد طرح عملتها الرقمية «بترو» للبيع

أخبار الآن | فنزويلا - (وكالات)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستطرح عملتها الرقمية الجديدة «بترو» للبيع في العشرين من فبراير (شباط)، في خطوة تأمل الحكومة الفنزويلية بأن تساعد في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وقال مادورو إن كل العملات الرقمية في العالم أعيد تقييم قيمتها بعد إعلان فنزويلا بشأن ايجاد البترو ، مشيرا إلى أن الحكومة ستصدر 100 مليون «بترو»، تبلغ قيمة كل منها ما يعادل برميل من النفط الفنزويلي.

وهاجم منتقدون هذه المبادرة، قائلين إنها ليست فقط غير قانونية، بل إنها أيضا لا تعدو أن تكون إصداراً لدين من الحكومة وسط تضخم في خانة الآلآف، ونقص واسع في السلع الأساسية.

وسيجعل ذلك القيمة الإجمالية لإصدار «بترو» بكامله ما يزيد قليلاً على ستة مليارات دولار.

ويسعى البلد العضو بمنظمة أوبك إلى جمع عملة صعبة وسط أزمة اقتصادية حادة.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن إصدار البترو سيساعد البلاد، التي تعاني ضائقة مالية، في إبرام صفقات مالية والتغلب على عقوبات أميركية ضد حكومة مادورو الاشتراكية.

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