أول صفقة انتقال في عالم كرة القدم بعملة "بتكوين"

أخبار الآن | اسطنبول - تركيا (وكالات)



توصل نادٍ تركي لكرة القدم، إلى أول صفقةِ انتقال في العالم، باستخدام عملة بتكوين الرقمية، بحسب تقرير لقناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية.

وأوضحت القناة أن "هارون أوسطا سبور"، وهو ناد محلي في دوري الهواة، وقع عقدا مع عمر فاروق كيرو غلو (22 عاما) مقابل بتكوين بقيمة الفي ليرة تركية (531.70 دولار)، إضافة إلى 2500 ليرة نقدا.

وقال رئيس النادي، خلدون شهيد، إن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لناد رياضي في تركيا وحول العالم، مضيفا: "فعلنا هذا لنصنع لأنفسنا اسما في البلاد والعالم.. نحن فخورون بهذا".

من جانبه، قال كيروغو: "هذا شيء جديد لي وللعالم، كما قال رئيس مجلس إدارة النادي، فإننا نفعل شيئا جديدا. أنا منفتح على الأشياء الجديدة".

وأخذت بتكوين مسارا شديد التقلب في الأشهر القليلة الماضية، فبعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق قرب 20 ألف دولار في السابع عشر من ديسمبر، على منصة بورصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورغ، هوت العملة الرقمية الأشهر في العالم بأكثر من 50 بالمائة على مدى الشهر التالي، لتصل إلى أقل من 10 آلاف دولار، لكنها استقرت منذ ذلك الحين قرب 11 ألف دولار.

وكانت الحكومة التركية قد حذرت من استخدام العملات الرقمية، قائلة إنها تنطوي على مخاطر، لأنه لا توجد أسس قانونية لمثل هذه الصفقات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واتفقت دول ومشروعو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على فرض قيود أكثر صرامة على منصات تداول البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، في مسعى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



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