التكنولوجيا المتقدمة علامة فارقة لمكان العمل المريح والمثالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

جميعنا يأمل في أن يحصل على وظيفة في شركة مرموقة بعائد مقنع، ولكن مقابلة العمل تكشف في بعض الأحيان مزايا لم يكن المتقدم الى الوظيفة يفكر بها من قبل، وهي حزمة من الخدمات الثانوية التي توفرها الشركة لموظفيها ليس على شكل حوافز وإنما تطبيقا لمعاييرها الداخلية عالية المستوى.

ويعتمد اختيار أي شركة أو منظمة كمكان مثالي للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العديد من العناصر المختلفة التي تتعدى الراتب والمزايا.

وقد أفاد أستطلاع للرأي أن 83٪ من المستطلعة آراؤهم في المنطقة يفضلون استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مكان العمل. وعلى الرغم من أن 39٪ فقط من أماكن العمل تستخدم التكنولوجيا المتطورة، يعد هذا العامل مهماً للغاية بالنسبة للمجيبين الذين يبحثون عن وظيفة.

ويعتقد 82٪ من المجيبين بأن التواصل بشفافية يعتبر عاملاً مهماً في أي بيئة عمل، يشاركهم في ذلك الباحثون عن عمل. ولكن على الرغم من ذلك، 35٪ فقط من الشركات تشجّع التواصل بشفافية في المنطقة.

وشملت العناصر الأخرى التي اعتبرت هامة في مكان العمل: الموازنة بين الحياة المهنية والشخصية (81٪ قالوا إنها مهمة)، والتقييم العادل (81٪ قالوا إنها مهمة)، والابتكار والإبداع (81٪ قالوا إنها مهمة).

ويعد مكان العمل المليء بالتحديات مهماً بالنسبة للمهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث قال 79٪ من الموظفين بأنهم يفضلون العمل في مكان مليء بالتحديات.

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وإلى جانب العناصر التي تجذب المهنيين، برز الاحتفاظ بالموظفين كأحد أهم العوامل التي تبدي الشركات اهتماماً بها. وعندما سُئل المستطلعون عن أهم العوامل التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، فقد تم اختيار "فرص التدريب والتطوير" (بحسب 36٪ من المجيبين)، و"فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل" (بحسب 32٪ من المجيبين) كأهم عاملين.

إلى جانب العوامل التي تزيد من جاذبية مكان العمل ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، قال 48٪ من المجيبين في المنطقة إن ثقافة الشركة هي واحدة من أهم العوامل التي يأخذها المهنيون بعين الاعتبار عند الانضمام لشركة ما.

وشملت القيم التي تزيد من جاذبية الشركات في المنطقة: "أخلاقيات العمل الجيدة" (53٪)، و"ثقافة الشركة الودية" (37٪)، و"مساعدة المجتمع" (24٪)، و"اتباع أساليب صديقة للبيئة" (12٪)، ما يشير إلى أن المهنيين في المنطقة يأخذون بعين الاعتبار الأهداف والأساليب المختلفة التي تؤثر من خلالها الشركات على المجتمعات.

ويبدو بأن الموظفين في المنطقة يفضلون العمل في الشركات الكبيرة، حيث يرى 58٪ من المجيبين أن حجم الشركة المثالي يزيد عن 50 موظفاً.

وتختلف آراء المجيبين عندما يتعلق الأمر بتصميم المكاتب، حيث يفضل 27٪ من المهنيين في المنطقة "المكاتب المغلقة"، و22٪ "المكاتب المفتوحة"، بينما تفضل نسبة 12٪ "المكاتب المشتركة"، ونسبة 12٪ "المكاتب المفصولة بواسطة حواجز"، في حين أن 22٪ ليس لديهم أي أفضلية في هذا الإطار.

وقال 37٪ من المجيبين في المنطقة إن التصميم الداخلي للمكتب يعكس علامة الشركة التجارية وقيمتها.

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