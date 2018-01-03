مطار جديد حيث قبر "نابليون".. قد يجذب السياح لجزيرة نائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرانس 24)

هي جزيرة تقع في المحيط الأطلسي جنوب افريقيا تابعة لبريطانيا، سميت هذه الجزيرة باسم "هيلينا" نسبة إلى القديسة "هيلينا"، وتتميز بأنها جزيرة بركانية، وقد أصبحت مقصدا سياحيا مشهورا بسبب التصاقها باسم "نابليون بونابرت" الذي تم نفيه إليها منذ عام 1815 حتى وفاته عام 1821.

استخدمت الجزيرة لفترة طويلة بمثابة محطة هامة للسفن التي تبحر إلى أوروبا من آسيا وجنوب افريقيا، أهلها موقعها ووعورة تضاريسها ومنحدراتها العمودية.. الى أن تصبح وجهة للمترفين، حيث تشمل المدينة مواقع مثيرة للاهتمام منها متحف "القديسة هيلينا"، ومقرين لإقامة "نابليون" أولهما منزله "لونغ وود هاوس" ومقبرته..

الجدير بالذكر أن هذه الجزيرة النائية والهادئة التي من المتوقع أن يزورها 30 ألف سائح في العام وفق السلطات البريطانية، نظرا لبناء مطار فوق أراضيها، وهو ما يمكنه إنعاش قطاع السياحة بالجزيرة، حيث كان سابقا يتم إيصال السياح بالسفن فقط..

فإذا كنت من هواة المغامرة والابتعاد عن التكنولوجيا، هذه الجزيرة توقر لك ذلك، إذ لا توجد بها شبكة للهاتف المحمول في الجزيرة، والاتصال بشبكة الانترنت غير منتظم ومتقطع.

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