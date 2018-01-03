الإمارات: 100 ألف درهم غرامة رفع الأسعار بعد القيمة المضافة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق رسوم القيمة المضافة اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2018 تزامنا مع تطبيقها كذلك في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة بنسبة مؤية تبلغ 5 % تفرض على سلسة من السلع الإستهلاكية.

وقد طالب جمهور المستهلكين في الإمارات بتطبيق أعلى مستويات الرقابة على المحال التجارية ونوافذ البيع خشية أن يستغل بعض التجار القرار لرفع الأسعار، وطالبوا بتكثيف الحملات التفتيشية والتي تقوم بها وزارة ودوائر الإقتصاد بشكل اعتيادي.

كما وشددوا على ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة واستغلال الضريبة في رفع أسعار المنتجات والسلع والخدمات.. فيما أشار بعضهم الى أن بعض مخازن الأغذية ومتاجر الإلكترونيات والمطاعم قامت برفع قيمة منتجاتها بشكل غير مبرر متذرعين بضريبة القيمة المضافة.

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وكشف مستهلكون عن وقوع بعض التجاوزات في منافذ البيع الصغيرة على أسعار منتجات أساسية للمستهلكين كالحليب وألبان الأطفال والأسماك والأرز والبيض والسجائر التي سبق أن خضعت للضريبة "الانتقائية" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.

من جانبها فقد أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد على لسان مديرها الدكتور هاشم النعيمي، بأنها ستتخذ إجراءات فورية وحاسمة إزاء أي محاولة لرفع الأسعار واستغلال ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الى أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت مخالفات، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

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