شركة يابانية تعوض العملاء بعد تعرضها لسرقة ألكترونية

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

أعلنت إحدى أكبر شركات تبادل العملات الرقمية في اليابان إنها ستستخدم رأس المال الخاص بها لتسديد العملاء الذين فقدوا نحو 534 مليون دولار أمريكي من العملة الافتراضية "نيم" في هجوم قرصنة الكترونية على شبكتها.

وقالت شركة "كوينتشيك" في بيان نشرته على موقعها على الانترنت بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاحد إن الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرا لها سوف تسدد جميع المستخدمين البالغ عددهم 260 الف مستخدم والذين تأثروا بسرقة عملات نيم بمعدل 88.549 ين / أي ما يعادل 82 سنتا امريكيا / لكل عملة. وقد سرق ما مجموعه 523 مليون قطعة نقدية.

وكانت الشركة قد أوقفت التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء بيتكوين إلى أن قيمت حجم خسائرها الناجم عن فقدان عملة "نيم"، وهي عملة رقمية أقل شهرة من بيتكوين.

وتعد هذه أكبر عملية سرقة لعملة رقمية في حال تأكدت السرقة. وكانت شركة أخرى لتداول العملات في طوكيو تدعى "إم تي غوكس" انهارت عام 2014 بعد أن اعترفت بأن ما قيمته تعادل 400 مليون دولار أمريكي من عملة بيتكوين قد سرقت من شبكتها.

وأفادت تقارير إعلامية أن أموال كوينتشيك المسروقة كانت مودعة في "محفظة ساخنة"، وهي حافظة نقود الكترونية متصلة بالإنترنت، عوضا عو وضعها في "محفظة باردة"، حيث يتم تخزين الأموال بشكل آمن بعيدا عن شبكة الإنترنت.

وتقول شركة كوينتشيك إنها لديها العنوان الرقمي للمكان الذي أُرسلت إليه العملة المفقودة، مضيفة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتعويض المستثمرين.



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