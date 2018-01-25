"أرامكو" السعودية تستحوذ على اهتمام "دافوس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قبيل أشهر من موعد طرحها، استحوذت شركة أرامكو السعودية على مساحة واسعة في منتدى دافوس، وكانت الشركة العملاقة موضع اهتمام كبير من صناع القرار ورجالات المال المستثمرين في مختلف دول العالم، باعتبارها ستكون أكبر طرح عام أولي في العالم، وستكون مقسمة بين قسمين محلي وخارجي بقيمة تتجاوز 100 بليون دولار، عبر بيع خمسة في المئة من "أرامكو" استناداً إلى تقدير للقيمة الإجمالية للشركة بتريليوني دولار.

وتقول مصادر إن من المقرر تنفيذ الطرح أواخر 2018، وأن يتضمن إدراجاً محلياً.

وقالت وكالة رويترز، أمس، إن بورصة نيويورك وجهت انتقادات لمنافستها لندن في المعركة الدائرة بينهما من أجل جذب الإدراج الخارجي لأسهم عملاق النفط "أرامكو"، إذ تأمل الهيئة المعنية بمراقبة الأسواق في بريطانيا في أن يعزز اجتذاب الطرح الضخم في لندن مكانة المدينة كمركز مالي عالمي في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها تعرضت لانتقادات العام الماضي بسبب ما بدا من استعدادها لتطويع قواعدها من أجل "أرامكو".

وأبلغت مصادر "رويترز" بأن السعودية وضعت قائمة قصيرة تتضمن نيويورك ولندن وهونغ كونغ للشق الدولي لإدراج الشركة المملوكة للدولة، وقد يقع الاختيار على سوق واحدة من بينهم أو اثنين أو ثلاث.

وقال جون توتل المسؤول عن الإدراجات العالمية في بورصة نيويورك إن البورصة ليس بحاجة لتخفيف متطلباتها الصارمة بشأن الإفصاح لجذب مثل هذا الطرح العام الأولي الضخم.

وقال توتل في مقابلة مع "رويترز" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لا ترون الولايات المتحدة تنحني إلى الوراء لاستضافة أية شركة بعينها مثلما ترون في دول أخرى".

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أبدى رغبة بلاده في الحصول على طرح "أرامكو".

وامتنعت بورصة لندن عن التعقيب على تصريحات توتل، ووجهت "رويترز" إلى بيانات للبورصة تظهر أن تسعاً من بين أكبر 10 عمليات إدراج كانت لشركات عالمية، وأن شركات أميركا الشمالية شكلت 20 إدراجاً العام الماضي.

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