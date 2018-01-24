محمد بن راشد يتفقّد مشروع «برج خور دبي»

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تفقّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سير العمل في مشروع «برج خور دبي» الذي يجري تطويره في قلب مشروع "خور دبي" الممتد على مساحةِ 6 كيلومترات مربعة.

وتَعرّفَ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المستجدات التنفيذية للمشروع الذي سيُقدِم مع اكتماله معلما معماريا وحضاريا عالميا متمثلا في الوصول إلى أعلى نقطة في صب الأساسات الخرسانية التي بدأ العمل فيها سبتمبر الماضي، بينما تم الانتهاء فعليا من أكثر من 50 بالمئة من أعمال الخرسانة المقرر استكمالها منتصف العام الحالي.

واستمع سموه إلى شرح من محمد العبار حول مجمل الأعمال في الموقع التي شملت صب الخرسانة على هامات أوتاد الأساسات في "برج خور دبي"، بما في ذلك صب طبقات متعددة من الأسمنت المسلح بعمق 20 متراً تغطي دعامات البرج وتنقل حمله إليها، بينما تم حتى اليوم صب نحو 25 ألف متر مكعب من الأسمنت، بوزن يصل إلى نحو 60 ألف طن أو ما يعادل نصف وزن برج "سي إن" في كندا، علاوة على استخدام نحو 12 ألف طن من الفولاذ المسلح في الدعامات، بما يقارب ضعف وزن برج إيفل.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق الأعمال الإنشائية في "برج خور دبي" في أكتوبر 2016، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر الأساسات في زمن قياسي. وجرى استخدام أكثر من 145 من الدعامات لوضع الأساسات على عمق 72 مترا لتثبيت هيكل البرج. وبالمجمل، ستتطلب عملية تغطية كافة الدعامات بالأساسات الخرسانية نحو 50 ألف متر مكعب من الأسمنت.



ويعمل في موقع البرج، وهو من تصميم المعماري الإسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، أكثر من 450 خبيرا متخصّصا من كافة أنحاء العالم تجسيدا لقيم التعاون والتعايش التي ترمز لها دبي وتعمل على ترسيخها في المجتمع وتسعى لنشرها على المستوى العالمي.



ويضيف البرج قيمة اقتصادية لمشروع "خور دبي" متعدد الاستخدامات والكائن بالقرب من محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تم إدراجها ضمن اتفاقية "رامسار" الدولية برعاية منظمة "اليونيسكو"، والتي تشكل موطنا لما يزيد على 67 فصيلة من الطيور المائية.

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