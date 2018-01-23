317 مليون دولار.. مجموع إيرادات فيلم جومانجي حتى الآن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



حافظ فيلم "جومانجي: ويلكام تو ذي جنغل"، وهو تتمة الفيلم الشهير الصادر العام 1995، على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، بحسب أرقام موقتة لشركة "اكزبيتر ريليشنز".

وقد درّ هذا الفيلم لجايك كاسدان من بطولة دواين "ذي روك" جونسون وكيفن هارت وجاك بلاك، والذي تدور قصته حول أربعة مراهقين يتوهون في لعبة للفيديو، إيرادات قدرها 20 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع ليصبح مجموع ايراداته 317 مليوناً في خمسة أسابيع.

وتلاه في المرتبة الثانية فيلم جديد يحمل عنوان "هورس سولدجرز" الذي يروي قصة جنود أمريكيين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ويستند إلى قصة حقيقية وهو من بطولة الممثل كريس هيمسوورث الذي يتنقل بين الجبال الأفغانية. وقد در هذا العمل 16,5 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم "دن أوف ثيفز" في الأيام الأولى لعرضه مع إيرادات قدرها 15.3 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة عسكريين سابقين تحولوا إلى لصوص في لوس انجليس ويؤدي دور أحدهم مغني الراب 50 سنت.

وحل رابعاً بتراجع مرتبتين عن الأسبوع الماضي فيلم "ذي بوست" للمخرج ستيفن سبيلبرغ بشأن المعركة التي قادتها "واشنطن بوست" لنشر وثائق سرية بشأن الأكاذيب التي سوقتها الإدارة الأمريكية بشان حربها في فيتنام. ونال الفيلم 12.15 مليون دولار في أسبوع عرضه الرابع، ليصبح إجمالي إيراداته 45.2 مليون دولار في أربعة أسابيع.

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واحتل المرتبة الخامسة فيلم "ذي غريتيست شومان" الذي يروي قصة الساحر ب.ت. بارنوم ويؤدي دوره هيو جاكمان. ونال الفيلم 11 مليون دولار (113,5 مليون دولار في خمسة اسابيع).

وتلاه في المرتبة السادسة فيلم "بادينغتون 2" تتمة مغامرات الدب الشهير مع إيرادات قدرها 8,2 ملايين دولار (25 مليون دولار في أسبوعين). وكانت المرتبة السابعة من نصيب فيلم ""ذي كوميوتر" للمخرج الإسباني خاومي كوييت-سيرا مع 6,7 ملايين دولار (25,7 مليون دولار في أسبوعين).

وتراجع إلى المرتبة الثامنة فيلم "ستار وورز: ذي لاست جيداي" بعدما كان سادساً الأسبوع الفائت، حاصداً إيرادات قدرها 6,6 ملايين دولار هذا الأسبوع، ليصبح إجمالي إيراداته 604,3 ملايين دولار في ستة أسابيع. أما المرتبة التاسعة، فكانت لفيلم "إنسيدييس: ذي لاست كي" لآدم روبيتل مع عائدات مقدرة بـ 5,9 ملايين دولار (58,7 مليون دولار في ثلاثة أسابيع).

وفي المرتبة العاشرة ختام الترتيب، حلّ فيلم جديد يحمل عنوان "فوريفر ماي غيرل" عن نجم لموسيقى الكانتري يسترجع حب الطفولة. وقد در الفيلم 4,7 ملايين دولار.

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