مودي يفتتح منتدى دافوس بالدفاع عن التجارة المفتوحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اعماله الثلاثاء وسط اجواء تفاؤل لدى نخبة الاعمال والمال وهي المستفيدة الاكبر من الانتعاش الاقتصادي الذي لا يشمل قسما كبيرا من العالم.



وأقر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح المنتدى بأن العولمة "تفقد بريقها" لكنه حذر من ان اقامة جدران تجارية جديدة ليس حلا.



وأكد ان الهند ستمثل قدوة بفتح أبوابها امام الاستثمارات الخارجية.



وقال "يبدو وكأن مسارا عكسيا للعولمة يحدث. إن التأثير السلبي لهذا النمط من العقلية والاولويات الخاطئة لا يجب ان تعد أقل خطورة من التغير المناخي او الارهاب".



واضاف "في الوقع الجميع يتحدثون عن عالم متصل ببضعه البعض لكن علينا قبول حقيقة ان بريق العولمة يخبو".



واضاف "الحل لهذا الوضع المقلق ليس الانعزالية. الحل له هو فهم وقبول التغيير ووضع سياسات مرنة في زمن متغير".



وهي اول مشاركة لرئيس حكومة هندي في دافوس منذ 1997.



وتبلغ اعمال المنتدى المنعقد في الجبال السويسرية على مدى اسبوع ذروتها مع خطاب للرئيس الاميركي دونالد ترامب، يأتي بعد سنة على توليه منصبه بعد حملة انتقدت بشدة ذلك الاجتماع العالمي.



وبرزت شكوك حول مشاركة الرئيس الاميركي في اعقاب شلل الادارات الفدرالية بعد خلافات في الكونغرس الاسبوع الماضي. لكن تم التوصل لاتفاق الاثنين سمح له بالسفر، بحسب البيت الابيض.



وما يضعف البيانات المتفائلة حول الاقتصاد العالمي تحذيرات للتجمعات النخبوية مثل دافوس، بأن عليها البحث عن حقوق لجميع الاشخاص على اختلاف مداخيلهم، فيما يقوم "واحد بالمئة" بجمع ثروات لا تحصى بعد عقد على ازمة مالية كبيرة.



وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لدى تقديمها توقعات متفائلة للنمو العالمي الاثنين "بالتأكيد يجب ان نتشجع لكن لا يتعين ان نشعر بالرضا".



واضافت "قبل كل شيء لا يزال هناك العديد من الاشخاص خارج الانتعاش والنمو المتسارع".



واكدت شركة المحاسبة بي.دبليو.سي التوقعات الايجابية لصندوق النقد مع دراسة تشير الى بلوغ مؤشر الثقة نسبة قياسية بين رؤساء الشركات على مستوى العالم.



وتحدثت المنظمة الخيرية البريطانية اوكسفام عن اقتصاد عالمي تجمع فيه قلة من الاثرياء ثروات لا تحصى، فيما مئات ملايين الاشخاص "يكافحون للعيش على خط الفقر".



وقالت ويني بيانييما المديرة التنفيذية لاوكسفام ان "فورة اصحاب المليارات ليست مؤشرا على اقتصاد مزدهر بل مؤشر على فشل النظام الاقتصادي".



وفي رسالة وجهها للمنتدى حذر البابا فرنسيس من ان النقاشات حول التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي يجب ان لا تحل مكان القلق بشأن البشرية ككل".



وقالت رسالة الحبر الاعظم "لا يمكن ان نبقى ساكتين أمام معاناة الملايين الذين تُمتهن كرامتهم".





اقرا ايضا

الهند تنظم دروسا في اليوغا على جليد دافوس