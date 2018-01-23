ضرائب كورية 24% تزعزع بيتكوين والخسائر 35 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلقت العملات الرقمية المشفرة ضربة قوية جديدة جاءت هذه المرة من كوريا الجنوبية التي قالت إنها ستحصّل ضرائب تصل إلى 24.2%، من دخل الشركات المحلية الناتج عن تبادلات العملات الرقمية خلال هذا العام، بحسب وكالة أنباء Yonhap.

هذه الأنباء دفعت بيتكوين لخسائر متتالية بأكثر من 10%، لتهوي إلى مستويات متدنية خلال الـ24 ساعة الماضية، قبل أن يستقر في النهاية عند مستوى 10500 دولار، بحسب موقع coinmarketcap.

هذه التراجعات لم تقتصر على بيتكوين فقط ولكنها امتدت إلى غالبية العملات الرقمية الأخرى، حيث هوى إيثيريوم من مستوى 1070 دولارا، ليهبط إلى مستوى 943 دولارا.

يذكر أن موجة الانخفاضات الحادة للعملات الرقمية بدأت مع ظهور بعض التفاصيل حول قيام كوريا الجنوبية بفرض حظر تداول العملات الرقمية، وهو ما نفته الحكومة لاحقا، وأكدت أنها تسعى لتنظيم عملها للحد من المضاربة المفرطة.

وكشفت حكومة كوريا الجنوبية أمس الاثنين أنها ستحصّل ما يصل إلى 24.2%، كضرائب دخل من شركات تجارة العملات الرقمية داخل البلاد خلال هذا العام، وفقا لما ذكره تقرير باللغة الإنجليزية من وكالة أنباء Yonhap المحلية. وفي خطوة محتملة نحو فرض ضرائب على تعاملات العملات الرقمية، قالت وكالة الأنباء أيضا إن الحكومة تعتزم طلب تبادل معلومات متداولي العملات الرقمية مع البنوك.

اقرا ايضا

مستثمرون في البيتكوين يعودون للإستثمار الآمن في الذهب