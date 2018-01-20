طيران الإمارات تشتري 36 طائرة A380 بقيمة 16 مليار دولار

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار أمريكي لشراء 36 طائرة إيرباص A380، منها 20 طائرة طلبية مؤكدة و16 طائرة حقوق خيار.

ووقع مذكرة التفاهم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات مع الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي ، على أن تبدأ طيران الإمارات في استلام الطلبية الجديدة من طائرات الإيرباص A380 اعتباراً من عام 2020.

ويعمل أسطول طيران الإمارات من طائرات A380 حالياً بمحركات جنرال إلكتريك ورولز رويس، وتجري الناقلة في الوقت الراهن تقييماً لاختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الطلبية الجديدة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "طيران الإمارات تمثل بحق روح دبي في النمو والابتكار والقدرة على التكيف، كما تجسد الدور المتعاظم لدبي في تحقيق التواصل بين الناس ورؤوس الأموال وتدفق المعلومات عبر العالم. وتعكس هذه الصفقة ثقة طيران الإمارات بالمستقبل، والتزامها بدعم رؤية دبي وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة ومحور رئيس للطيران المدني".

وقام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي.

وتشغل الناقلة حالياً 101 طائرة A380 ولديها طلبية قائمة مكونة من 41 طائرة، ومع إضافة الطلبية الجديدة، فإن التزام طيران الإمارات نحو برنامج A380 يرتفع الآن إلى 178 طائرة بقيمة 60 مليار دولار أميركي (220 مليار درهم إماراتي).

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "لا نفشي سراً إذا قلنا إن طائرة A380 كانت نجاحاً خالصاً لطيران الإمارات، فعملاؤنا يحبون السفر على متنها، وقد استطعنا تشغيلها لخدمة العديد من الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية لأنها وفرت لنا مرونة تامة من حيث مدى الطيران والسعة المقعدية".

وأضاف سموه قائلاً: "سوف نستخدم بعض طائرات A380 الجديدة لتجديد الأسطول وإحلال الطائرات التي ستخرج من الخدمة، كما ستوفر هذه الطلبية الاستقرار والاستمرارية لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات العملاقة. وسوف نواصل العمل مع إيرباص لإدخال مزيد من التحسينات على الطائرة، وخصوصاً مرافقها الداخلية التي توفر تجربة سفر فاخرة للعملاء.

إن ما يميز هذه الطائرة هو اقتران التكنولوجيا المتقدمة مع الرحابة، ما يوفر أمامنا فرصاً ومساحات واسعة للإبداع وابتكار منتجات جديدة ضمن قمرات الركاب".

وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وإلى تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وإلى عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، على استمرار دعمهم برنامج A380.

وقال: "لقد ساهمت هذه الطائرة بصورة كبيرة في نمو ونجاح طيران الإمارات منذ عام 2008. وتؤكد الطلبية الجديدة التزام إيرباص بمواصلة إنتاج A380 للسنوات العشر المقبلة على الأقل. وأنا على ثقة من أن طلبية طيران الإمارات ستليها طلبيات أخرى، وأن إنتاج هذه الطائرة سيستمر في عقد الثلاثينيات".

تشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً مكوناً من 269 طائرة عريضة البدن، وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها التي تغطي اليوم 157 وجهة في 84 دولة ضمن قارات العالم الست.

وتعد طيران الإمارات واحدة من أكبر الناقلات في العالم من حيث حركة النقل الجوي الدولية، وواحدة من أشهر العلامات التجارية في صناعة الطيران على مستوى العالم، وذلك بفضل تميّز منتجاتها وجودة خدماتها وسمعتها العالمية الواسعة. وقد نالت لقب "افضل ناقلة جوية في العالم" 2017 ضمن جوائز "تريب أدفايزر" التي تمنح نتيجة لاختيار وتصويت المسافرين.

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