المجلس الأطلسي اطلق النسخة 2 من منتدى الطاقة وحدد أجندة 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق المجلس الأطلسي الجمعة 12/1/2018 النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في العاصمة أبوظبي، وذلك قبيل انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة. وجمع المنتدى الذي يمتد ليومين كوكبة من القادة الدوليين والإقليميين في قطاع الطاقة في أبوظبي، وتطرق للتحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة، والفرص المستقبلية المتاحة.

واقيم المنتدى بالشراكة مع وزارة الطاقة في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة للاستثمار.

اليوم الثاني من المنتدى تضمن حواراً حول الابتكار في دولة الإمارات مع مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات، شركة مبادلة للاستثمار.

كما تضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسات عامة تتناول مستقبل منظمة أوبك وأسواق النفط، ومستقبل قطاع النقل؛ والطاقة النووية. إضافة إلى ذلك، اطلق المجلس الأطلسي مجموعة من التقارير التي تم إعدادها مؤخراً بعنوان «صياغة مستقبل النفط والغاز في العراق»، و«الطاقة: القوة الكامنة وراء زيادة مشاركة المرأة في دول الخليج؟»، و«الاستثمار في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة».

ووضع صناع القرار على الصعيدين العالمي والإقليمي جدول الأعمال الخاص بسياسة الطاقة لعام 2018، وتحديد إطار العمل المنوط بها، ومناقشة الدور الذي سيضطلع به صناع السياسات في مسيرة التحول في قطاع الطاقة والحاجة إلى أطر مالية جديدة للحقبة المقبلة التي سيشهدها القطاع.

سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، قال في كلمته أمام منتدى الطاقة العالمي: «تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، يوفر منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي منصة رائدة تمكن القادة وصناع السياسات في قطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من وضع جدول الأعمال الخاص بالطاقة لعام 2018. وفي ظل التزايد المستمر للطلب، بات من الضروري ضمان استدامة موارد الطاقة من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وتوفير بيئة صحية في المستقبل. ولا شك أن الرؤية المشتركة التي نتجت عن منتدى الطاقة العالمي ستسهم بشكل إيجابي ودائم في مستقبل القطاع على الصعيد العالمي».

وأضاف المزروعي «أن منتدى المجلس الأطلسي يعقد للمرة الثانية في أبوظبي والمنطقة؛ حيث تحرص أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للطاقة على عقد مثل هذه المؤتمرات التي تضم خبراء في مجال الطاقة والسياسة للحديث عن مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم، موضحاً أن كثافة المشاركة من كثير من الدول في المنتدى تسهم في تعزيز فعاليات الحدث الذي يركز على الجوانب الجيوسياسية وعلاقتها بالطاقة وكيفية رسم استراتيجية متزنة ومناقشة التحديات.

وتجدر الاشارة الى ان وسم / هاشتاغ #ACEnergyForum كان من ابرز الوسوم تداولا على موقع تويتر.