وزير الخزانة الأمريكي يحذر من استخدام البتكوين

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (أ ف ب)

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الجمعة انه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية بتكوين لاخفاء نشاطات غير مشروعة. وتعهد منوتشين العمل مع حكومات اخرى منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم اكبر اقتصادات العالم من اجل مراقبة نشاط اولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.



وقال منوتشين في مؤتمر "علينا ضمان ان لا يتمكن الاشخاص السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بامور سيئة". وتفرض الاجراءات الامريكية ان تحصل المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات بتكوين في محاولة لمنع غسل الاموال ونشاطات اخرى مشبوهة.



وكاد سعر البتكوين يتخطى عتبة عشرين ألف دولار اواخر كانون الاول/ديسمبر 2017. وتجري التبادلات ببتكوين التي بدأت في 2009 على الانترنت بدون اطار تنظيمي. وخلافا للدولار او اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي او حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

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