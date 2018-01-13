ماهي الدول الأكثر تضررا اقتصاديا بالبريكست؟

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

تمكنت دراسة اقتصادية حديثة من تحديد الدول الأكثر تأثراً من الناحية الاقتصادية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذ الـ(Brexit)، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل من أجل التوصل الى اتفاق يُجنب كافة الأطراف آثار وانعكاسات أول حالة خروج في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

الدراسة الصادرة عن بنك "جيفريز" الاستثماري، تعتمد على تقدير التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الاجمالي لكل دولة في حال حدوث ما يسميه الاقتصاديون ووسائل الاعلام (Hard Brexit)، أو "الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي".

وفيما يلي نستعرض الاقتصادات العشرة الأكثر تأثراً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ..

أولها بريطانيا ، إذ يتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الاجمالي بأكثر من 12% في حال خرجت من الاتحاد دون اتفاق يحافظ على مصالحها.

إيرلندا، وترتبط اقتصادياً بشكل وثيق مع بريطانيا و يتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الاجمالي بأكثر من 10% في حال حدث الهارد بريكزيت.

ثم تأتي ألمانيا و يتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الاجمالي بنحو 5.7% وذلك نتيجة كونها الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي وتربطها علاقات تجارية واقتصادية مهمة مع بريطانيا.

مالطا، ويتأثر ناتجها المحلي بنسبة 5.5%.

هولندا التي يتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الاجمالي بنحو 4.5%.

بلجيكا، وتعتبر مركزاً تجارياً مهماً في القارة الأوروبية، ويسود الاعتقاد بأن ناتجها المحلي الاجمالي سوف يتأثر بأقل من أربعة بالمئة.

الاتحاد الأوروبي بمجمله، وسوف يتأثر الناتج المحلي الاجمالي له بأقل من 3%.

فرنسا، وهي ثالث أكبر اقتصاد أوروبي بعد كل من ألمانيا وبريطانيا، وسوف يتأثر ناتجها المحلي الاجمالي بنحو 2.5%.

جمهورية التشيك، ويتأثر اقتصادها الكلي بنسبة 2% فقط إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هنجاريا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي بنسبة تقل عن 2%.

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