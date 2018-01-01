بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية والإمارات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

دخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من السعودية والإمارات حيز التنفيذ، الاثنين، بعد شهور من الاستعدادات.وتفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% على مجموعة من السلع والخدمات حسب قواعد معلنة.

وتهدف الضريبة، الأولى من نوعها في الدولتين، إلى تقليص الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على مكانتهما الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيهما. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية.

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